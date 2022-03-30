"مسك" تختتم مسار عسير من برنامج "صوت الشباب"

وقدم البرنامج لشباب المنطقة المشاركين رحلة تعليمية مدتها 6 أسابيع تضمنت مرحلتين، بدأت بالتدريب النظري حول مهارات التواصل والإقناع، وتدريب عملي مع مجموعة من المشرفين والمشاركين حول تقنيات الحوار، وفي مرحلة التدريب العملي خاضت نخبة مختارة من المشاركين المتأهلين مسارًا جديدًا في التفكير النقدي قبل وصولها إلى مرحلة التدريب على مهارات التواصل والإلقاء وتقديم العروض استعدادًا للقاء صانعي القرار.