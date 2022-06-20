"مسك" تُنَظِّمُ معسكرَ الزمالةِ القيادي في لندن لتأهيل قادة الغد

في حين أنَّ الطلبةَ المشاركين سينخرطون في عدد من التدريبات؛ لتمكينهم في مجال الأعمال والتصميم والأساسيات التقنية، في جَلَسَات تأخذُ موضوعات: التفكير في التصميم، اتخاذ القرار الإستراتيجي، الوعي بأهداف التنمية المستدامة، مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية، ورشة التفكير، وتحليل الاتجاهات التقنية الناشئة، إلى جانب تعلم تجزئة السوق والتموضع.