مسيرة 3 قرون.. إصدار خاص لمجلة "الحوار" للاحتفاء بـ"يوم التأسيس" للمملكة

وأكد "الفوزان" على أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا للمجلة من خلال الحرص على تطويرها بشكل دوري، سواء من حيث المحتوى أو التبويب أو الإخراج، مشيرًا إلى أنه في ضوء هذا التطوير فقد تم إطلاق موقع إلكتروني متكامل للمجلة يواكب مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها أغلب وسائل الإعلام وفي مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستتيح انتشاراً واسعاً لمواضيع المجلة وستضمن وصولها لأكبر عدد من القراء والمتابعين والباحثين والمهتمين داخل المملكة وخارجها.