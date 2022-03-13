مشاجرة انتهت بطعنة قاتلة.. سائق سوري ينهي حياة عامل مصري بالرياض

تتابع وزارة القوى العاملة المصرية مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، تعويضات ومستحقات عامل مصري لقى حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية.
وأشار موقع "اليوم السابع" المصري، إلى أن خلافاً وقع بين عامل مصري وسائق سوري تحوّل إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بطعن العامل المصري مصطفى محمد العربي بغدادي بآلة حادة (مفك) في رقبته.
وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أن المصاب (42 عاماً) توفي أمس السبت في الرياض، حيث كان يقيم مع زوجته، موضحاً أن الحادثة وقعت نهاية الأسبوع الماضي.
وتابع رجائي، أنه تم نقل العامل المصري إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وتلقى الإسعافات الأولية، وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل في حالة خطرة ولديه تجمعات دموية على الرئتين مما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وخلال اليومين الماضيين توقف القلب عدة مرات، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية إلا أنه دخل صباح أمس السبت في حالة وفاة دماغية، ما كان له الأثر السيئ على حالته الصحية العامة وتُوفي.
وأوضح أن السلطات السعودية قامت بالتحقق من كاميرات المراقبة وتتابع التحقيقات.