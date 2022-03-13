مشاجرة انتهت بطعنة قاتلة.. سائق سوري ينهي حياة عامل مصري بالرياض

وتابع رجائي، أنه تم نقل العامل المصري إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وتلقى الإسعافات الأولية، وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل في حالة خطرة ولديه تجمعات دموية على الرئتين مما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وخلال اليومين الماضيين توقف القلب عدة مرات، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية إلا أنه دخل صباح أمس السبت في حالة وفاة دماغية، ما كان له الأثر السيئ على حالته الصحية العامة وتُوفي.