مشاركاتهم الأولى تُوّجت بجائزتين والأخيرة بـ22.. كيف يشارك الطلاب السعوديون في "آيسف"؟

بدأت مسابقة "آيسف" في الولايات المتحدة الأمريكية كمسابقة محلية عام 1950، وبعد أن ذاع صيتها تحولت إلى مسابقة دولية عام 1958، وأصبحت أكبر مسابقة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية؛ حيث يتنافس فيها قرابة ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم، ورغم انتقالها إلى العالمية تنفرد أمريكا بتنظيم المسابقة سنويًّا في شهر مايو، ويعود إنشاء "آيسف" إلى مؤسسة جمعية العلوم والعامة الأمريكية، وتولت شركة إنتل رعايتها حتى عام 2019، ثم انتقلت الرعاية إلى شركة ريجينيرون.