مشاركاتهم الأولى تُوّجت بجائزتين والأخيرة بـ22.. كيف يشارك الطلاب السعوديون في "آيسف"؟

توجت المملكة مشاركتها هذا العام في مسابقة معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، بحصد 22 جائزة من جوائز المعرض، بينها جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم، التي ظفر بها الطالب عبد الله الغامدي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن بحثه في إنتاج وتخزين الهيدروجين، الذي تنافس فيه مع 1700 بحث، لطلاب من 65 دولة، فمتى بدأت هذه المسابقة العالمية؟ ومتى شاركت فيها السعودية؟ وما آلية المشاركة فيها؟
بدأت مسابقة "آيسف" في الولايات المتحدة الأمريكية كمسابقة محلية عام 1950، وبعد أن ذاع صيتها تحولت إلى مسابقة دولية عام 1958، وأصبحت أكبر مسابقة في مجال الأبحاث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية؛ حيث يتنافس فيها قرابة ١٨٠٠ مشارك من أكثر من ٧٥ دولة حول العالم، ورغم انتقالها إلى العالمية تنفرد أمريكا بتنظيم المسابقة سنويًّا في شهر مايو، ويعود إنشاء "آيسف" إلى مؤسسة جمعية العلوم والعامة الأمريكية، وتولت شركة إنتل رعايتها حتى عام 2019، ثم انتقلت الرعاية إلى شركة ريجينيرون.
خاض طلاب المملكة غمار المشاركة في المسابقة لأول مرة عام 2007، بناءً على الاتفاقية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وجمعية العلوم والمجتمع، وقد فازت المملكة في مشاركتها الأولى في المسابقة بجائزتين، أما اللافت في فوز المملكة هذا العام أن قرابة 62 في المئة من الطلاب المشاركين أحرزوا جوائز، فمن بين 35 طالبًا وطالبةً ينتمون إلى 11 إدارة تعليمية شاركوا في المسابقة، حصد 22 طالبًا منهم جوائز.
وطبقًا لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة": تقوم آلية المشاركة في "آيسف" على عقد ورشة تأهيلية لجميع الطلبة الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة؛ لاختيار المشاريع التي تمثل المملكة دوليًّا في "آيسف"، ويجتاز الطالب ست مراحل للمشاركة في المسابقة؛ هي: الأولى تسجيل معلومات الطالب، والثانية المحاضرات التدريبية، والثالثة تسجيل المشروع، والرابعة تشمل التحكيم الإلكتروني وإعلان المرشحين للمعارض المركزية ورفع النماذج على الموقع، والخامسة تتضمن المعارض والورش وإعلان المتأهلين وتحديث المشاريع، والسادسة تضم معرض إبداع للعلوم والهندسة وورشة تأهيلية والمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.