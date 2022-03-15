مشاركة عالمية مميزة في النسخة الأولى من رالي سدير

ونوه مدير الرالي في ختام حديثه أن رالي سدير سيسجل سابقة في تاريخ الراليات على مستوى العالم، حيث إنه صديق للبيئة فقد تم رسم المسارات بدقة مع الحرص على عدم مرورها في أي غطاء نباتي طيلة مراحل السباق، بالإضافة إلى زراعة عدد من الأشجار بالتعاون مع بلدية المجمعة والتي تستهلك ٢٨ ألف طن مما تنتجه عوادم السيارات، وسيستمر عطاء الأشجار لمدة عشر سنوات كحد أدنى.