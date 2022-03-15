مشاركة عالمية مميزة في النسخة الأولى من رالي سدير

شهدت النسخة الأولى من رالي سدير، مشاركة عالمية مميزة تمثلت بمشاركة 10 دول من مختلف دول العالم.
ويقام الرالي برعاية محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتنظمه شركة هوزن العربية، ويقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس الجاري.
واستقطب الرالي مجموعة من المتسابقين العالميين من كل من: السعودية، الكويت، نيوزلندا، أستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا والبيرو ولبنان وقطر.
ويحمل الرالي معه الكثير من الإثارة والتشويق، كونه يقام في منطقة تحمل إرثاً تاريخياً وموقعاً جغرافياً متميزاً، بالإضافة إلى شغف السائقين لتجربة مسارات جديدة لم يسبق لهم تجربتها.
وقال مدير الرالي، المهندس عمار القاضي: نتقدم بالشكر والامتنان لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على دعمهما المتواصل لرياضة السيارات والدراجات النارية، لافتاً أن عالم الراليات سيشهد انطلاقة رالي جديد يضاف إلى سلسلة الراليات في المملكة العربية السعودية.
وتابع: واجهنا تحديات كبيرة منذ اعتماد الفكرة، ومع وجود جائحة كورونا باتت التحديات أكبر، لكننا تلقينا دعماً استثنائياً من سمو محافظ المجمعة الذي سخر كافة الإمكانات المتاحة والتي ساهمت بشكل كبير في تخطي كافة التحديات والصعاب، ولله الحمد، لافتاً أن الرالي سيسلط الضوء على ما تكتنزه المنطقة من إرث تاريخي.
وأشار "القاضي" إلى أنه توقع الزخم الذي سيواكب الرالي للعديد من الأسباب، أهمها تطور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية من حيث تنظيم واستضافة كبرى الأحداث في هذا المجال، إذ باتت المملكة وجهة للعديد من أبطال العالم في رياضة السيارات، مشيراً أن عدد المتسابقين وصل إلى 63 متسابقاً يمثلون 10 دول ويتنافسون في الفئات (T1/T2/T3/T4) وفئة الشاحنات والدراجات النارية بفئتيها الدراجات العادية ودراجات بأربع عجلات.
ونوه مدير الرالي في ختام حديثه أن رالي سدير سيسجل سابقة في تاريخ الراليات على مستوى العالم، حيث إنه صديق للبيئة فقد تم رسم المسارات بدقة مع الحرص على عدم مرورها في أي غطاء نباتي طيلة مراحل السباق، بالإضافة إلى زراعة عدد من الأشجار بالتعاون مع بلدية المجمعة والتي تستهلك ٢٨ ألف طن مما تنتجه عوادم السيارات، وسيستمر عطاء الأشجار لمدة عشر سنوات كحد أدنى.
يذكر أن رالي سدير ينطلق يوم الخميس الموافق 17 مارس بمرحلة استعراضية لمسافة 2.7 كيلو متر، وستكون المرحلة الأولى يوم الجمعة الموافق 18 مارس لمسافة 151.06 كيلو متر، والمرحلة الثانية والختامية وحفل التتويج ستكون يوم السبت الموافق 19 مارس لمسافة 96.5 كيلو متر.