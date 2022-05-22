مشاريع بيئية لدرء أخطار السيول والأمطار بمخططات المنح بالطائف

وأضاف الدكتور القثامي أن وكالة المشاريع أنجزت مرحلة متقدمة من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وفق ضمن حزمة متكاملة من المشاريع البلدية القائمة حالياً بالمخططات، مشيراً الى أن الأمانة بالتزامن مع مشاريع تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذها حالياً تعمل على مشاريع للسفلتة والتأهيل للشوارع الرئيسية، والفرعية بالمخططات، ودعمها بالأرصفة، والإنارة.