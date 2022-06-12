مشاريع وتنسيق وتطوير.. مذكرة تفاهم بين "الثقافة" و"بوابة الدرعية"

ومن جانبه، قال وزير السياحة أحمد الخطيب: "تشرفنا في الهيئة بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة، والتي شملت مجالات عدة، من شأنها تعزيز الجوانب التطويرية لبوابة الدرعية، وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية واستثمارية ضخمة، من خلال التكامل في المبادرات الفاعلة لبلوغ أهداف رؤية المملكة 2030 لوطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الدعم الكبير والرعاية العظيمة التي تحظى بها الدرعية".