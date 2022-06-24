"مشاط": تقييم شركات حجاج الداخل بهدف التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات

وقال "مشاط": يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج؛ فأكثرهم يحجون لأول مرة. مفيدًا بأن في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج، هو قياس رضا ضيوف الرحمن. قائلاً: جهَّزنا فريق عمل مختصًّا للعمل على كل ما يتعلق بذلك، بالتعاون مع المجلس التنسيقي. ومن الأمور الجميلة إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي. وأتمنى أن يكون هناك نشر للمحتوى الإعلامي الذي يساهم في تحسين مستوى التوقع لدى الحاج إلى المستوى المتوسط. وسيتم نشر ملف كامل عن آلية القياس، والمعايير التي يتم العمل عليها. وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة.