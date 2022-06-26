"مشاط": تكلفة الحج هذا العام انخفضت 30% مقارنة بأسعار المكاتب والوكالات المعلنة

ولفت نائب وزير الحج والعمرة إلى أنه لم تكن هناك أولوية لأسبقية التسجيل؛ فالاختيار كان عن طريق القرعة الإلكترونية دون أي تدخُّل بشري. مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يُسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، موضحًا أن وجود الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية. وأكد في هذا السياق أنه لا يوجد مطلقًا أطفال في حملات الحج المنظمة.