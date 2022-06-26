"مشاط": تكلفة الحج هذا العام انخفضت 30% مقارنة بأسعار المكاتب والوكالات المعلنة

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنه تم تسجيل أكثر من مليونَي هجمة إلكترونية خلال شهر واحد فقط. ونوه في هذا الصدد بدور هيئة البيانات والأمن السيبراني في السعودية، التي تعمل بشكل رائع واحترافي.
وعن كيفية خفض تكلفة الحج رد مشاط خلال حديثه لبرنامج في العلن، الذي يُبث على القناة السعودية، قائلاً: "بوجود الشفافية والعدالة في الاختيار والتنافسية الحقيقية".
وأضاف: "الأسعار موجودة على منصة إلكترونية، ومعلنة بشكل رئيسي؛ وهذا أدى إلى انخفاض كبير جدًّا. وإذا قارنت الأسعار هذه السنة مع ما كان يُعلن من بعض المكاتب ووكالات الحج انخفضت إلى 30٪ تقريبًا".
ولفت نائب وزير الحج والعمرة إلى أنه لم تكن هناك أولوية لأسبقية التسجيل؛ فالاختيار كان عن طريق القرعة الإلكترونية دون أي تدخُّل بشري. مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للفئة العمرية التي يُسمح لها بأداء الحج هو 15 عامًا، موضحًا أن وجود الأطفال سابقًا كان بطرق غير رسمية. وأكد في هذا السياق أنه لا يوجد مطلقًا أطفال في حملات الحج المنظمة.