"مشاط" يكرّم الموظفين المتميزين بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل

أشاد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، بالجهود المقدمة من المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، متمنياً للعاملين في المجلس مزيداً من التألق والنجاح.
جاء ذلك خلال رعايته الحفل التكريمي الذي أقامه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل مساء أمس الأحد، لموظفي المجلس، بمناسبة نجاح المرحلة الأولى من الخطة الموسمية.
وقدّم الدكتور "مشاط" شكره وتقديره لمنسوبي المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل على ما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، سائلاً الله - العلي القدير- أن يوفق حجاج بيت الله الحرام على أداء نسكهم ويتقبل منهم طاعتهم.
وأقيم الحفل، تكريماً لموظفي المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، نظير نجاح المرحلة الأولى من الخطة الموسمية لحج هذا العام 1443هـ.
وقدّم المجلس التنسيقي خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أطلق عدّة مبادرات وأعمال تطوعية، وشراكات استراتيجية مع جهات عدّة، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات حجاج الداخل، ليسهل عليها تقديم خدماتها للحجاج من المواطنين والمقيمين وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.
ومن جانبه، عبّر رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، عن شكره وتقديره وامتنانه للعاملين في المجلس التنسيقي على تفانيهم في العمل، مشيداً بالجهود التي بذلوها خلال المرحلة الأولى من الموسم.
وحث" الجهني" على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة الثانية من الخطة الموسمية؛ متمنياً لجميع العاملين في المجلس التوفيق والسداد وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدموه من تفاني في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.
ووقّع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل شراكة تطوعية مع جمعية السلام، بحضور نائب وزير الحج والعمرة.