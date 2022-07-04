"مشاط" يكرّم الموظفين المتميزين بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل

وقدّم المجلس التنسيقي خدمات نوعية ومواد إعلامية وتوعوية متنوعة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما أطلق عدّة مبادرات وأعمال تطوعية، وشراكات استراتيجية مع جهات عدّة، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه شركات حجاج الداخل، ليسهل عليها تقديم خدماتها للحجاج من المواطنين والمقيمين وفق خطة متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.