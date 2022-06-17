"مشاط": 5% من حجاج الداخل واجهوا مشاكل بسبب عدم اختيارهم 10 رغبات

وأشار إلى أن معظم المتقدمين وضعوا رغبتين إلى ثلاث رغبات فقط، ولم يختاروا عشر رغبات، وبعضهم وضع المدى للسعر فقط؛ ولهذا عند تحديد الرغبة من قِبل الجهاز إلكترونيًّا تم النظر آليًّا في الرغبات بحسب الإتاحة الموجودة في تسلسل الرغبات المختارة، وعندما لم يجد الإتاحة في الرغبات يذهب تلقائيًّا إلى تحديد السعر، وعندما لم يجد أيضًا في تحديد السعر يختار له الجهاز أفضل باقة ضمن الأسعار المتاحة، ويكون عند ذلك للمرشح الخيار في قبولها من عدمه".