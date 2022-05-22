"مشاعل باطرفي" تكشف أفضل ممارسات كرة القدم للسيدات في مؤتمر دولي لعلوم الرياضة

ودعت فتيات الوطن إلى استثمار العصر الذهبي الذي تعيشه حاليًّا في كنف القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقالت: "وصلنا إلى العصر الذهبي للتمكين بفضل من الله، ثم دعم وتمكين القيادة الرشيدة، التي أبهرت العالم في السنوات الأخيرة بخطواتها المدروسة التي رفعت من شأن المرأة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات".