مشاهد تاريخية.. لحظة كسر مظاهر التباعد بالحرم وقهر السعودية للجائحة

أظهر مقطع فيديو، لحظة عمليات إزالة ملصقات التباعد، ووضع السجاد في أروقة المسجد الحرام وساحاته، مساء أمس؛ عقب رفع الإجراءات الاحترازية.
وتوافد عددٌ من المصلين والزوّار إلى الحرم المكي الشريف، فجر اليوم الأحد، لأداء صلاة الفجر دون تباعد جسدي، كما أُتيحت ساحات المسجد الحرام للمصلين بعد نحو عامين من تفشي الفيروس.
جاء ذلك تماشياً مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار في الإلزام بلبس الكمامة فيهما؛ حيث بدأ تطبيق القرار من صلاة فجر اليوم الأحد.
تلك المشاهد بلا شك ستبقى للتاريخ وتبرهن كيف تعاملت المملكة باقتدار مع الجائحة وتغلبت عليها -بفضل الله- ثم بالقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لحفظ الأرواح وقاصدي الحرمين الشريفين.