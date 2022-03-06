مشاهد تاريخية.. لحظة كسر مظاهر التباعد بالحرم وقهر السعودية للجائحة

وتوافد عددٌ من المصلين والزوّار إلى الحرم المكي الشريف، فجر اليوم الأحد، لأداء صلاة الفجر دون تباعد جسدي، كما أُتيحت ساحات المسجد الحرام للمصلين بعد نحو عامين من تفشي الفيروس.