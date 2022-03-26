مشاهد حية من جدة.. عمليات السيطرة على حريق المنشأة النفطية ما زالت مستمرة

بثّت قناة الإخبارية، اليوم، مشاهد حية من جدة لعمليات السيطرة على الحريق في المنشأة النفطية التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وكانت عروس البحر الأحمر قد تعرّضت لاعتداءٍ إرهابي نفَّذته الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في المدينة الساحلية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي؛ إلى تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعملٍ عدائي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية.
وأوضح العميد المالكي؛ نشوب حريق بخزانَيْن تابعَيْن للمنشأة النفطية دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.