مشاهد من موقع الاعتداء بجدة.. 19 ساعة من العمل وجهود ذاتية وحياة طبيعية

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإطفاء، منذ 19 ساعة، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة تشهد عروس البحر الأحمر أجواءً طبيعية وتتواصل الحركة الطبيعية على طرق المدينة.
ونقلت "الإخبارية" عن مراسلها في جدة، وعبر مشاهد حية، عملية إطفاء الحريق في منشأة النفط، التي تتم بجهود ذاتية بتقنيات عالية الدقة.
وأسفر الاستهداف الذي وقع أمس، عن اندلاع حريقٍ في الموقع، حيث اشتعلت النيران داخل الصهاريج والخزانات.
وتواصل آليات الدفاع المدني مدعومة من وحدات الإطفاء بشركة أرامكو وجامعة الملك عبدالعزيز، العمل لاحتواء الحريق داخل الخزانات.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد أعلن الجمعة، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرّضت عند الساعة 5:25 من مساء اليوم الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022، لهجومٍ بمقذوفٍ صاروخي، كما تعرّضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم أيضاً، لهجومٍ بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.
وأعرب المصدر عن إدانة السعودية الشديدة لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.