مشاهد مهيبة.. جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن بالحرم المكي

أدى جموع المصلين صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والأمنية، وفقًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.
وتفصيلاً، أظهرت الصور امتلاء أرجاء وساحات الحرم المكي في ليلة ختم القرآن الكريم في منظر مهيب، وسط بكاء المصلين وتضرعهم بالدعاء.
وكثفت الجهات الحكومية كامل طاقاتها لخدمة الزائرين والمصلين الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة ليشهدوا ختم القرآن الكريم.
وأمَّ المصلين في صلاة التراويح في ليلة الـ29 من شهر رمضان المبارك الشيخ عبدالله الجهني، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.