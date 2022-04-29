مشاهد مهيبة.. جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن بالحرم المكي

أدى جموع المصلين صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والأمنية، وفقًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - للاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.