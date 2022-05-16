مشرفات "موهبة": الاستمرار بالعمل والابتكار هو الاستثمار الحقيقي في الشباب

في سياق متصل، ذكرت مشرفة لجان التحكيم للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سارة العجلان، التي رافقت المنتخب في رحلته العلمية للمعرض الدولي (آيسف 2022)، أن ما قدمه جميع الموهوبين والموهوبات هو إنجاز كبير يفخر به الجميع، مؤكدة أن القيادة الرشيدة أتاحت للطلاب والطالبات المشاركة في المسابقة وقدمت لهم الدعم في جميع مراحلها من التأهيل إلى لحظة تتويجهم، وكان الوطن الداعم الأكبر لهم.