مشروع "أضاحي" يوفر 600 طبيب بيطري للكشف على نُسك الحجاج

ويلتزم المورّد باتباع إجراءات الحجر البيطري في منافذ الدخول من قبل المحاجر البيطرية قبل فسح الأغنام وفق تعليمات وأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لضمان خلوّها من الأمراض، على أن يتم نقل الأغنام من دولة المنشأ عبر وسائل نقل نظيفة ومطهّرة باستعمال المبيدات والمطهرات ذات الفعالية ضد الأمراض الوبائية والبعوض، وأن تكون مستوفية للشروط الصحية، فضلًا عن رش الحيوانات بمبيدات الطفيليات الخارجية قبل الشحن؛ وذلك وفقًا لمتطلّبات وإجراءات الأمن الحيوي.