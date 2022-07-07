مشروع "أضاحي" يوفر 600 طبيب بيطري للكشف على نُسك الحجاج

كشف مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عن وجود 666 طبيبًا بيطريًّا من داخل المملكة وخارجها؛ للكشف على نُسك ضيوف الرحمن؛ وذلك للتأكد من سلامتها الصحية، بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئات والجامعات السعودية.
وتفصيلًا: تتمحور مهام الأطباء البيطريين في المشروع في الكشف على الأغنام منذ وصولها للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط الصحية قبل عمليات الفسح في الموانئ، وعند نقلها عن طريق الموردين، من خلال تطبيق نظام الحظر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
ويلتزم المورّد باتباع إجراءات الحجر البيطري في منافذ الدخول من قبل المحاجر البيطرية قبل فسح الأغنام وفق تعليمات وأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لضمان خلوّها من الأمراض، على أن يتم نقل الأغنام من دولة المنشأ عبر وسائل نقل نظيفة ومطهّرة باستعمال المبيدات والمطهرات ذات الفعالية ضد الأمراض الوبائية والبعوض، وأن تكون مستوفية للشروط الصحية، فضلًا عن رش الحيوانات بمبيدات الطفيليات الخارجية قبل الشحن؛ وذلك وفقًا لمتطلّبات وإجراءات الأمن الحيوي.
وأوضح مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى يتم نقل الأغنام إلى مزارع المورّدين والكشف عليها قبل إجراء عمليات النقل، وهنا يقوم المورّد بعملية فرز الأغنام المتوافقة مع الاشتراطات المطلوبة وفق العقد المبرم مع المشروع، والتي تشمل "العمر، الوزن، والاشتراطات الشرعية"، إضافة إلى التزامه باتخاذ كافة إجراءات الأمن الحيوي في مزارعه، وحظائر المشروع، وسيارات نقل المواشي، ويتعهد باتخاذ كل السبل لتطبيق مبدأ الرفق بالحيوان وفق الأنظمة المتبعة.