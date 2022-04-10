مشروع استراتيجي في المملكة.. توقيع اتفاقية شراكة بين SAMI وبوينج

من جانبه قال المهندس أبو خالد: "يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرص مهمة لتوطين وتطوير قدرات مستدامة جديدة؛ مما سيُمَكّننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية، ونتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة -على مدى السنوات العشر القادمة- ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية أوسع بين SAMI، وبوينج في المستقبل التي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".