مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يكمل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياهه

أكمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ؛ وبدأ في استقبال طلبات الحصول على مياه زمزم المباركة طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل.
وأكدت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم جاهزية جميع خطوط الإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًّا سعة 5 لترات، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع أكثر من مليونَيْ عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام منسوبي المشروع بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتسهيل والتيسير على المستفيدين والراغبين في الحصول على ماء زمزم.