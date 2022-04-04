محليات

مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يكمل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياهه

خطوط الإنتاج في مصنع التعبئة تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف عبوة يوميًّا
مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يكمل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياهه
مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم
سبق
سبق

أكمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ؛ وبدأ في استقبال طلبات الحصول على مياه زمزم المباركة طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم جاهزية جميع خطوط الإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًّا سعة 5 لترات، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع أكثر من مليونَيْ عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام منسوبي المشروع بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالتسهيل والتيسير على المستفيدين والراغبين في الحصول على ماء زمزم.

سقيا زمزم
شهر رمضان المبارك
مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم

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