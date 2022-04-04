مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يكمل جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياهه

وأكدت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم جاهزية جميع خطوط الإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يوميًّا سعة 5 لترات، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع أكثر من مليونَيْ عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام منسوبي المشروع بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.