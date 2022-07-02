مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يوفر 200 ألف عبوة يوميًا للحجاج

رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع؛ استعدادًا لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم المبارك، من خلال منافذ التوزيع بموقع المشروع في كدي.
وتم الإشراف على الخطط التنفيذية الموضوعة للمشروع في وقت مبكر, لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع إلى (200) ألف عبوة في اليوم الواحد.
ويعمل المشروع على مدار (24) ساعة يوميًا خدمةً للحجاج وقاصدي المسجد الحرام وتسهيلًا لوصول ماء زمزم المبارك لطالبيه بطريقة آمنة وصحية.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وأمين اللجنة الإشرافية للمشروع الدكتور عبدالرحمن الخطابي أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتطلعات القيادة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.