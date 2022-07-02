مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم يوفر 200 ألف عبوة يوميًا للحجاج

رفعت الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم كامل جاهزية المشروع؛ استعدادًا لاستقبال الطلب المتزايد على ماء زمزم المبارك، من خلال منافذ التوزيع بموقع المشروع في كدي.