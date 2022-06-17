"مشروع الملك للترجمة الفورية لخطبة عرفة".. نقلة نوعية عالمية وأهداف

ويعتبر مشروع خادم الحرمين الشريفين من المشاريع المهمة التي تذلل الصعاب على غير الناطقين باللغة العربية في الاستفادة من خطبة يوم عرفة ، ويهدف المشروع إلى استكمال مسيرة المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين نحو تقديم أفضل السبل للتيسير على ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإظهار وإبراز الصورة المشرقة لهذا الدين الحنيف في وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، وتعزيز وإبراز جهود الدولة -رعاها الله- في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.