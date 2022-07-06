مشعر منى.. من هذا المكان تغير التاريخ وحياة الإنسانية

ويقضي الحاج بمنى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويُستحب فيه المبيت تأسيًا واتباعًا لسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه. وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، ويصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا بدون جمع.