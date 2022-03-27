مشهد أقرب لقصص الخيال العلمي.. القمر يقترن بثلاثة كواكب فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس يوم غد الاثنين 28 مارس 2022، هلالُ القمر وهو يمر بثلاثة كواكب: (الزهرة، والمريخ، وزحل) المجتمعة سويًّا في نفس الجزء من السماء، تزين الأفق الجنوبي الشرقي ضمن دائرة 8 درجات.