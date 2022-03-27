مشهد أقرب لقصص الخيال العلمي.. القمر يقترن بثلاثة كواكب فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس يوم غد الاثنين 28 مارس 2022، هلالُ القمر وهو يمر بثلاثة كواكب: (الزهرة، والمريخ، وزحل) المجتمعة سويًّا في نفس الجزء من السماء، تزين الأفق الجنوبي الشرقي ضمن دائرة 8 درجات.
وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن كوكب الزهرة ألمع كوكب، ويوجد بالقرب منه كوكبان أخفَتُ (زحل بالأسفل، والمريخ إلى يمينه)، والقمر يضيء بحوالى 19٪ فقط؛ مما سيجعل المنظر مذهلًا أقرب إلى أن يكون من قصص الخيال العلمي مشاهد بالعين المجردة وفرصة لالتقاط الصور.
وتابع أبو زاهرة: إضافة لذلك سيكون عطارد في نفس الجزء من السماء؛ ولكن قريبًا جدًّا من الشمس وغير مرصود، وكذلك كوكب المشتري ولكن منخفضًا جدًّا فوق الأفق.
وأضاف: زحل أكثر إشراقًا من المريخ قليلًا، المريخ بلون نحاسي محمر، وزحل برتقالي مائل للصفرة، ويمكن عند استخدام المنظار تعزيز رؤية تلك الألوان؛ ولكن ليس هناك حاجة فعلية إليه.
وأكمل: خلال صباح اليوم التالي (الثلاثاء 29 مارس)، سيكون هناك "اقتران" لكوكب الزهرة وكوكب زحل، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو، سيكون الزهرة جنبًا إلى جنب مع المشتري.
لا تفوتوا رؤية هذا الحدث الفلكي؛ فهذه الكواكب الثلاثة سوف تتجمع بهذا الشكل مرة أخرى بعد 18 سنة مطلع سبتمبر 2040.