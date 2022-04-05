مشهد مؤثر.. فلسطينية تلتقي أسرتها في السعودية بعد غياب 23 عاماً

وتعود تفاصيل القصة التي يرويها لـ"سبق" شقيقها أنس الأمير بقوله: "نحن أسرة فلسطينية مقيمة بالسعودية منذ عقود، وأغلب أفراد عائلتنا هم من مواليد المملكة، وأثناء زيارتنا للأردن تقدم أحد الشبان لخطبة شقيقتي سمية التي كانت تحمل الجواز الأردني، وتم الزواج رغم معارضة والدي في بداية الأمر بحجة أنها ستعيش في غزة بفلسطين، ومن الصعب أن نراها مرة أخرى نظراً لصعوبة الدخول والخروج لها". وأضاف "وافق والدي مؤخراً وتم الزواج وذهبت شقيقتي سمية للعيش في فلسطين لسنوات عدة، انتهت خلالها مدة جوازها الأردني، ولم تستطع الخروج من غزة لمدة تجاوزت ٢٣ عاماً متصلة، حيث توفيت والدتي ثم لحق بها والدي دون أن يشاهداها".