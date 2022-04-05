مشهد مؤثر.. فلسطينية تلتقي أسرتها في السعودية بعد غياب 23 عاماً

في موقف حزين ومؤثر شهده مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس، التقت الفلسطينية سمية (٤٢ عاماً) بأسرتها بعد غياب دام أكثر من ٢٣ عاماً.
وتعود تفاصيل القصة التي يرويها لـ"سبق" شقيقها أنس الأمير بقوله: "نحن أسرة فلسطينية مقيمة بالسعودية منذ عقود، وأغلب أفراد عائلتنا هم من مواليد المملكة، وأثناء زيارتنا للأردن تقدم أحد الشبان لخطبة شقيقتي سمية التي كانت تحمل الجواز الأردني، وتم الزواج رغم معارضة والدي في بداية الأمر بحجة أنها ستعيش في غزة بفلسطين، ومن الصعب أن نراها مرة أخرى نظراً لصعوبة الدخول والخروج لها". وأضاف "وافق والدي مؤخراً وتم الزواج وذهبت شقيقتي سمية للعيش في فلسطين لسنوات عدة، انتهت خلالها مدة جوازها الأردني، ولم تستطع الخروج من غزة لمدة تجاوزت ٢٣ عاماً متصلة، حيث توفيت والدتي ثم لحق بها والدي دون أن يشاهداها".
وتابع "قبل ما يقارب الثلاثة شهور أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً مفاده أن الشخص الذي يقيم في فلسطين ولا يملك جواز سفر، عليه التقدم للسلطة الفلسطينية للحصول على جواز سفر فلسطيني فقط، وتقدمت شقيقتي بأوراقها فوراً وحصلت على الجواز الفلسطيني".
وقال: "تقدمت زوجة شقيقي التي تحمل الجنسية السعودية بتأشيرة زيارة لشقيقتي، سمية لمدة ثلاثة أشهر، حيث قدمت من فلسطين إلى القاهرة لمراجعة السفارة السعودية هناك للحصول على التأشيرة لدخول المملكة، وبالفعل وصلت شقيقتي مساء أمس لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث استقبلتها العائلة بالدموع في موقف شهده عدد من مرتادي المطار الذين تأثروا بهذا الموقف".
وأضاف: "سعادة شقيقتي لا توصف وهى ترى عائلتها بعد ٢٣ عاماً من الغياب عنهم"، مؤكداً أنها الآن أصبحت تحمل جواز سفر يمكنها من زيارتنا في السعودية وقتما تشاء.