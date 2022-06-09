"مشهور": موسم الغبار يبدأ بعد منتصف ذي القعدة.. وهذه توقعات أمطار خريف جازان

كشف الراصد الجوي علي مشهور عن توقعاته حول موسم الغبار وأمطار الخريف في منطقة جازان، مبينًا أنه بعد منتصف ذي القعدة الجاري قد يبدأ هبوب الغبار.
وتفصيلاً، قال "مشهور" : يبدأ هبوب الغبار الموسمي نشاطه خلال الفترة ما بين 19 - 22 يونيو وفي بعض الأعوام تتقدم أو تتأخر إلى بداية شهر يوليو وتستمر إلى الثلث الأول من شهر أغسطس.
وتابع: يتوقع أن يصادف بداية هبوب الغبار لهذا العام 1443هـ من بعد منتصف ذي القعدة الحالي وذروتها مع الشهر المقبل ذي الحجة 1443 هـ.
وحول أسباب نشاط الغبرة الموسمية يقول الراصد الجوي: أولاً ضعف ضخ الرطوبة مما يقلل من ظهور السحب الماطرة وثانيًا انخفاض قيم الضغط الجوي جنوب البحر الأحمر وجنوب غرب الجزيرة العربية مما يساعد في نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار. وثالثًا تحرك الكتلة الغبارية الكثيفة من شرق السودان عابرة فوق مياه البحر الأحمر على هيئة عوالق غبارية كثيفة.
وتابع : تساعد هذه العوامل خلال موسم الغبرة في تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أو شبه انعدامها وخصوصًا على طول السواحل والتهم.
وأوضح "مشهور" أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين، حيث تكون بداية الغبار جافة لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحارى إفريقيا خلال الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو. والثاني تكون الغبرة محملة بالرطوبة لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس وهذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان ومعها تزداد نسب الرطوبة بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية والتي تسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا مع جريان للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية جازان هذا والله اعلم.