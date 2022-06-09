"مشهور": موسم الغبار يبدأ بعد منتصف ذي القعدة.. وهذه توقعات أمطار خريف جازان

وأوضح "مشهور" أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين، حيث تكون بداية الغبار جافة لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحارى إفريقيا خلال الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو. والثاني تكون الغبرة محملة بالرطوبة لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس وهذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان ومعها تزداد نسب الرطوبة بالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية والتي تسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا مع جريان للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية جازان هذا والله اعلم.