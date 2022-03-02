مصاب بشلل منذ 31 عامًا: هذه القصة كانت درسًا لي.. وأعالج همومي بزيارة المرضى

نصح الداعية والمقعد عبدالله بانعمة، المصاب بشلل رباعي منذ 31 عامًا، كلَّ مَن ضاقت عليه نفسه، وتكالبت عليه الهموم، ويئس من الحياة، إلى النظر لمن هو أكثر منه بلاء ومصيبة؛ فمن رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته.. مُذكِّرًا: "ارضَ بما كتبه الله لك تكن أسعد الناس"، وداعيًا إلى شكر الله على النِّعَم التي نملكها.. مشيرًا خلال حديثه لقناة المجد إلى أنه منذ 31 عامًا لا يستطيع تقليب ورق المصحف بيده بسبب شلله وإعاقته.

وتحدَّث بانعمة عن نفسه ومرضه قائلاً: "الآن أنا مريض، وأحيانًا يضيق عليّ الحال بسبب الشيطان والنفس والهوى، لكن ما إن أذهب لزيارة مريض آخر حتى أعود -والله- سليمًا كأن ليس بي شيء".

وروى بانعمة قصة ثمانيني، زاره في بيته رغم كِبَر سنه ومرضه وتعبه، طمعًا في الأجر والمثوبة والشفاء، مستشهدًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن عاد مريضًا، أو زار أخًا له في الله، ناداه منادٍ بأن طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً». مضيفًا: "كنت كلما أشعر بالتعب، أو يضيق بي الحال، أذهب لزيارة المرضى، ووالله أعود سليمًا".

واستطرد بانعمة بأنه زار مصابًا مثله بشلل رباعي، لم يخرج من منزله لمدة 8 سنوات؛ وذلك من أجل تسليته، والتخفيف عنه. ويوم سأله عمَّن أصعب منهم حالاً وبلاء كانت الصدمة التي لم يتوقعها؛ إذ روى له موقفًا حدث لأحد أقاربه، وكان معاقًا ذهنيًّا وجسديًّا منذ ولادته، ولا يستطيع الكلام، ويقدِّم له أهلُه الطعام بالسوائل من خلال أنبوب عن طريق الأنف، وفي أحد الأيام بعد تقديم الإفطار له صباحًا عادوا إليه ظهرًا من أجل تقديم وجبة الغداء فكانت المفاجأة عندما شاهدوا دماء على ملاءة سريره، ووجدوا فأرًا يأكل اثنين من أصابعه، وابنهم المعاق ينظر إليه ويبكي، ولا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه.