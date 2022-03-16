مصادرة أكثر من 400 عبوة زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة

يُذكر أن البلديات تقوم بحملات مستمرة على مختلف المواقع والأسواق، ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي، ورصد وإغلاق المواقع العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية، للقضاء على الظواهر السلبية، خاصة خلال هذه الأيام التي تستعد فيها أم القرى لاستقبال شهر رمضان، وذلك لضمان تهيئة الأجواء الصحية الآمنة لضيوف الرحمن حتى ينعموا بأجواء صحية آمنة.