مصادرة 500 عبوة سوبيا غير صالحة للاستخدام خلال حملة بلدية بمكة

وأوضح المهندس عبدالله الزايدي وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية، أن الأمانة حريصة على دعم وتجهيز البلديات، والوقوف على احتياجاتها وجاهزيتها وتهيئتها للقيام بمهامها الرقابية؛ مؤكدًا أن متابعة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وسلامة طرق عرضها؛ يأتي ضمن أولويات خطط الأمانة؛ خاصة مع ازدياد الطلب على المواد الغذائية خلال هذه الأيام، وانتشار المباسط العشوائية.