مصادرة 500 عبوة سوبيا غير صالحة للاستخدام خلال حملة بلدية بمكة
في إطار حرص الأمانة على تهيئة الأجواء الصحية لسكان مكة المكرمة وزوارها الكرام، شكّلت وكالة البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة العديدَ من الفِرَق الميدانية الخاصة بمراقبة ومنع ظاهرة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة طرق عرض وبيع المواد الغذائية.
وأوضح المهندس عبدالله الزايدي وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية، أن الأمانة حريصة على دعم وتجهيز البلديات، والوقوف على احتياجاتها وجاهزيتها وتهيئتها للقيام بمهامها الرقابية؛ مؤكدًا أن متابعة المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وسلامة طرق عرضها؛ يأتي ضمن أولويات خطط الأمانة؛ خاصة مع ازدياد الطلب على المواد الغذائية خلال هذه الأيام، وانتشار المباسط العشوائية.
وفي هذا الإطار قامت الفِرَق الرقابية ببلديتي المسفلة والعتيبية الفرعيتين -بمشاركة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة- بحملة للقضاء على الظواهر السلبية والباعة الجائلين، شَمِلت أحياء الرصيفة والخالدية، وأسفر عنها مصادرة (500) عبوة سوبيا معروضة بطرق عشوائية.