مصادرة 80 كجم من اللحوم الفاسدة داخل موقعين مخالفين بمليساء جدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق موقعين "أحواش" مخالفة بحي "القرينية"، مبينة أنه جرت مصادرة وإتلاف 80 كيلًا من اللحوم التي كانت في حالة حفظ سيئة، ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو التاريخ.