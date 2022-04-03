مصادرة 80 كجم من اللحوم الفاسدة داخل موقعين مخالفين بمليساء جدة

صادرت أمانة محافظة جدة 80 كجم من اللحوم الفاسدة داخل موقعين مخالفين بنطاق بلدية المليساء، خلال جولات الرقابة الغذائية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق موقعين "أحواش" مخالفة بحي "القرينية"، مبينة أنه جرت مصادرة وإتلاف 80 كيلًا من اللحوم التي كانت في حالة حفظ سيئة، ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو التاريخ.
وثمنت الأمانة تعاون المواطنين وإسهامهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات خلال تطبيق "بلدي" أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.