مصادر.. أمير تبوك يوجّه ٣ جهات للتحقيق في "فاجعة النفق"

وكانت تبوك قد استيقظت فجر اليوم، على خبر فاجعة وفاة طفلين غرقًا "في وقتين مختلفين" من مساء أمس الأحد وفجر اليوم، في مستنقع النفق المتعثر المعروف "بدوار الله أكبر".