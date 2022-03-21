مصادر.. أمير تبوك يوجّه ٣ جهات للتحقيق في "فاجعة النفق"

أمير تبوك فهد بن سلطان

محليات

مصادر.. أمير تبوك يوجّه ٣ جهات للتحقيق في "فاجعة النفق"

لاتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات عقب غرق طفلين به
بدر الجبل
بدر الجبل

عَلِمت "سبق" أنه قد صدرت توجيهات من أمير تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة مختصة من أمانة المنطقة والدفاع المدني وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ للتحقيق في حادثة غرق الطفلين -يرحمهما الله- واتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت تبوك قد استيقظت فجر اليوم، على خبر فاجعة وفاة طفلين غرقًا "في وقتين مختلفين" من مساء أمس الأحد وفجر اليوم، في مستنقع النفق المتعثر المعروف "بدوار الله أكبر".

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