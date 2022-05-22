مصادر "سبق": إحالة 3 مسؤولين وطبيب بمنشأة طبية خاصة في جدة للنيابة بتهمة "التزوير"

علمت "سبق" من مصادرها أنه تم إحالة ثلاثة مسؤولين وطبيب تابعين لمنشأة طبية خاصة للنيابة العامة بمحافظة جدة للتحقيق معهم بتهمة استعمال محررات مزورة مضللة للجهات القضائية في قضية مواطن تعرض إلى خطأ طبي دمر مستقبله وتسبب في فَقد وظيفته وأدخله في ديون مالية.
وقالت المصادر لـ"سبق" إن قضية المواطن (هـ. س) الذي تعرض لخطأ طبي من قبل إحدى المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة جدة، وانفردت "سبق" بنشر تفاصيلها، تفرع عنها عدة قضايا منها قضية تزوير وتضليل وإخفاء مستندات رسمية تدين إدارة المستشفى والطبيب، والتلاعب في تواريخ التقرير الطبي للتأثير على مسار القضية.
كما علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة الصحة وجهت بإعادة التحقيق في موضوع الخطأ الطبي، وباشرت اللجنة المختصة إجراءات التحقيق فيما يتعلق بالخطأ الطبي والمتسببين فيه، والذي كان ضحيته المواطن حيث تم الاستغناء على أثره عن خدماته الوظيفية من جهة عمله بسبب تقرير طبي من المعالج في تلك المنشأة يفيد بإعاقته وعجزه عن العمل.
وانفردت "سبق" بنشر قضية المواطن بتاريخ 1 مارس الماضي تحت عنوان "تقرير طبي خاطئ يدمِّر مستقبل شاب.. فَقَد وظيفته وسقط في دوامة الديون المالية"، بعد أن تسبَّب استشاري في الجهاز الهضمي، يعمل بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمنطقة الغربية، في إنهاء مستقبل شاب، كان يعمل في أحد البنوك السعودية، عندما أصدر له تقريراً طبياً بأنه مصاب بمرض عضال، لا شفاء منه؛ الأمر الذي تسبَّب في فصله من عمله، وتأذيه نفسياً، ودخوله في ديون مالية قبل أن تفصل اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة بأنه لا يشتكي من أي مرض عضال؛ لتبدأ رحلته ومعاناته لاسترداد حقوقه المادية والمعنوية.