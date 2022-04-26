مصادر "سبق": اشتراط شهادة إتمام البناء في التمويل الجديد للوحدات الجاهزة

علمت "سبق" من مصادرها أن شهادة إتمام البناء، التي أُقرت مؤخرًا، ستكون لمنتج "البناء الذاتي"؛ إذ إنها تهدف إلى اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.