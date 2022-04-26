مصادر "سبق": اشتراط شهادة إتمام البناء في التمويل الجديد للوحدات الجاهزة

علمت "سبق" من مصادرها أن شهادة إتمام البناء، التي أُقرت مؤخرًا، ستكون لمنتج "البناء الذاتي"؛ إذ إنها تهدف إلى اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة بحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وبيَّنت المصادر أن طلب توفير شهادة إتمام البناء يأتي بهدف ضمان جودة المباني.
وبيَّن "الصندوق العقاري" استمرارية الدعم السكني لمستفيدي القرض المدعوم، وأن الصندوق ملتزم بإيداع الدعم السكني في موعده المحدد كل يوم 24 من الشهر الميلادي.
وتفصيلاً، أفاد مصدر لـ"سبق" بأن استمرارية الدعم السكني متعلقة بتوفير المستفيد شهادة إتمام البناء لمنتج "البناء الذاتي"، وبحسب اشتراطات برنامج الدعم السكني من اكتمال مراحل البناء خلال المهلة الزمنية المحددة للبناء، أو عند التقدم للحصول على تمويل مدعوم جديد لمنتج الوحدات الجاهزة.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى نهاية شهر إبريل بلغ نحو 36.8 مليار ريال.
وتابع: حرص الصندوق على تمكين الأُسر السعودية من تملُّك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية السعودية 2030"؛ بهدف زيادة التملك إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وكان إجمالي المستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم قد بلغ أكثر من 635.8 ألف مستفيد، وبحجم عقود تمويلية تزيد على 381 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2022.