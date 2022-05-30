مصادر "سبق": "فتاة الموسم" يتيمة.. والشرطة تفتح تحقيقاً

علمت "سبق" من مصادرها أن شرطة مركز الموسم فتحت، صباح اليوم، تحقيقاً بعد تداول مقطع فيديو عن تعنيف فتاة في مركز الموسم بمنطقة جازان؛ من أجل تحديد موقع الحادثة ومعرفة مُلابسات المقطع، كما علمت "سبق" من مصادرها، أن الفتاة من مواليد السعودية لديها معاملة ووالدها متوفى منذ سنوات.
وكان مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية، قد تفاعَلَ مع وسم "معنّفة الموسم" بمنطقة جازان، التي ظهر صوتها في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ؛ حيث أكدت مُوَثّقته أنها تتعرّض لعنف على يد والدها.
ودشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" تحت عنوان "معنّفة الموسم" طالبوا من خلاله الجهات المعنية، بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.
وكانت النيابة العامة قد حذّرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة.
وأشارت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
وبيّنت أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.