مصادر "سبق": "فتاة الموسم" يتيمة.. والشرطة تفتح تحقيقاً

وكانت النيابة العامة قد حذّرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة.