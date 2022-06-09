مصادر طبية تكشف لـ"سبق" تطورات حالة الطالب الذي سقط من الدور الثالث بمدرسة بمكة

كشفت مصادر طبية لـ"سبق" عن حالة الطالب الذي تعرض للسقوط من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة المكرمة، أمس الأربعاء؛ موضحة نوع الإصابات التي تعرض لها جراء السقوط، أثناء اليوم الدراسي.
وبحسب المصادر الطبية؛ فإن الطالب يرقد في العناية المركزة بمستشفى النور التخصصي بمكة، ويعاني من إصابات وكدمات متعددة في الجسم مع كسور متفرقة في الجسم، وعلى جهاز تنفس صناعي، ويعاني من كدمات في الرئة، وما زال يتلقى العلاج.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد باشرت أمس الأربعاء، حادثة سقوط طالب من الدور الثالث بإحدى المدارس الثانوية بشارع الحج بمكة، بعد تلقيها البلاغ؛ حيث فتحت ملف تحقيق حول الحادثة في حينه؛ فيما تم نقل الطالب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، ومن ثم تم إحالته إلى مستشفى النور التخصصي بمكة لتلقي العلاج؛ ولا يزال في المستشفى.
وكان أحد زملائه في الفصل قد كشف، في خبر نشرته "سبق" في وقت سابق اليوم الخميس؛ أن الطالب الذي سقط من الدور الثالث من سطح المدرسة، يدرس معه في الفصل نفسه، وذهب برفقة ثلاثة من زملائه إلى سطح المدرسة، قبل أن يعود طالب منهم إلى الفصل تَبِعه الآخر مسرعًا، وأبلغ المعلم بسقوط زميله من الدور الثالث؛ بالتحديد من سطح المدرسة.
وتولت الجهات الأمنية بدورها التحقيق في الحادثة؛ فيما لا يزال الطالب على السرير الأبيض بمستشفى النور التخصصي لتلقي العلاج؛ جراء الإصابات المتفرقة التي تعرض لها.