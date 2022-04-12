"الوطنية للإسكان" تطرح 5 آلاف فيلا سكنية جديدة في الرياض

علمت "سبق" من مصادرها أن "الوطنية للإسكان NHC" ستطلق غدًا الأربعاء مشروع النرجس فيو (المرحلة الثانية) ضمن خطتها لتوفير 5 آلاف وحدة سكنية جديدة على مستوى مدينة الرياض، تتوزع بين شمال العاصمة ضمن مشاريع برنامج سكني في ضاحية الجوان بواقع 2000 وحدة سكنية، إضافة إلى 3000 وحدة في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين الأُسر السعودية من التملك السكني عبر توفير خيارات وحلول سكنية متنوعة ذات جودة وسعر مناسب تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)؛ لرفع نسبة التملك إلى 70 %.
وبيَّنت المصادر أن الوطنية للإسكان ستُطلق تباعًا 5 مشاريع سكنية جديدة، تشمل 4 مشاريع ضمن نطاق ضاحية الجوان، بينها مشروع النرجس فيو (المرحلة الثانية)، الممتد على مساحة أكبر من 112 ألف متر مربع، توفر 490 وحدة سكنية (فيلات، تاون هاوس) بنماذج وتصاميم عصرية، تبدأ أسعارها من 922 ألف ريال، ومشروع نساج تاون النرجس، الواقع في حي النرجس، ويوفر نحو 455 فيلا سكنية، تصل مساحتها إلى 425 م2، ومشروع سرايا الجوان (المرحلة الثانية)، ومشروع تلال النرجس، إضافة إلى مشروع الأصالة الواقع جنوب غرب العاصمة، ويوفر نحو 3 آلاف وحدة سكنية.
وستتيح "الوطنية للإسكان NHC" الحجز عبر تطبيق وموقع "سكني"، وكذلك عبر مركز سكني الشامل.
وتأتي هذه المشاريع امتدادًا لجهود الشركة لتوفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري، بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري، وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأُسر السعودية، وقدراتها الشرائية، بمتوسط أسعار يبلغ 750 ألف ريال، وذلك ضمن مشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات، والمرافق اللازمة من مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وغيرها. وتحتضن مدينة الرياض أكثر من 35 مشروعًا سكنيًّا، توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة، وذلك ضمن 115 مشروعًا، توفر أكثر من 149 ألف وحدة في مختلف مدن السعودية.