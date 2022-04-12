"الوطنية للإسكان" تطرح 5 آلاف فيلا سكنية جديدة في الرياض

وبيَّنت المصادر أن الوطنية للإسكان ستُطلق تباعًا 5 مشاريع سكنية جديدة، تشمل 4 مشاريع ضمن نطاق ضاحية الجوان، بينها مشروع النرجس فيو (المرحلة الثانية)، الممتد على مساحة أكبر من 112 ألف متر مربع، توفر 490 وحدة سكنية (فيلات، تاون هاوس) بنماذج وتصاميم عصرية، تبدأ أسعارها من 922 ألف ريال، ومشروع نساج تاون النرجس، الواقع في حي النرجس، ويوفر نحو 455 فيلا سكنية، تصل مساحتها إلى 425 م2، ومشروع سرايا الجوان (المرحلة الثانية)، ومشروع تلال النرجس، إضافة إلى مشروع الأصالة الواقع جنوب غرب العاصمة، ويوفر نحو 3 آلاف وحدة سكنية.