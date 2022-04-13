مصحوبة بزخات من البرد.. الأرصاد: الحالة المطرية الربيعية تستمر إلى السبت

قال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد، عبد الرحمن الزهراني: أن الحالة المطرية الربيعية تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر إلى السبت المقبل، إن شاء الله.
وأضاف "الزهراني" عبر قناة "الإخبارية" أن الحالة المطرية الربيعية ستكون مصحوبة بزخات من البرد بتيارات هابطة مُثيرة للأتربة والغُبار تسبب شبه انعدام للرؤية على بعض الأجزاء التي تشملها.
وتابع: تشمل مناطق ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وقال: تمتد الحالة، بإذن الله تعالى، لتشمل منطقة المدينة المنورة، وتتجه شرقًا إلى مناطق "القصيم والرياض والمنطقة الشرقية وأجزاء من حائل والحدود الشمالية".