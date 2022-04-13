مصحوبة بزخات من البرد.. الأرصاد: الحالة المطرية الربيعية تستمر إلى السبت

قال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد، عبد الرحمن الزهراني: أن الحالة المطرية الربيعية تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر إلى السبت المقبل، إن شاء الله.