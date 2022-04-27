مصحوبة بزخات من البرد.. هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى العيص

شهدت مراكز وقرى محافظة العيص والفقعلي من بعد ظهر اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وأدت هذه الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.