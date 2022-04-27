مصحوبة بزخات من البرد.. هطول أمطار غزيرة على مراكز وقرى العيص

شهدت مراكز وقرى محافظة العيص والفقعلي من بعد ظهر اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وأدت هذه الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما تركزت الأمطار على بعض المرتفعات الجبلية.
وتفصيلًا شملت الأمطار مركز شثاث وكبر والمثلث ورخو والفقعلي والقويز والفرع والمشاش ووادي ضفيان، وبعضًا من المراكز والقرى التابعة لمحافظة العيص سالت على إثرها بعض الشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي - بعد الله - من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.