مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الطاقة يُدين تعرُّض "مصفاة الرياض" لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرة

صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.