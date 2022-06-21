"مصرف الراجحي" و"الموارد البشرية" يوقعان اتفاقية لرعاية الأيتام تعليميًا

وتأتي مبادرة تعليم الأيتام من ذوي الظروف الخاصة الأكبر والأول من نوعها في المملكة امتدادًا لمساهمات مصرف الراجحي المجتمعية وضمن برامج الدعم المستدامة للبرامج التعليمية، حيث سبق وأن دعم مصرف الراجحي البرج الطبي الواقع ضمن أوقاف جامعة الملك سعود بمبلغ 70 مليون ريال، كما تبرع ببرج في أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 20 مليون ريال، بالإضافة للعديد من البرامج المجتمعية التي تعنى بالتعليم.