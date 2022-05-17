مصري وسوري يجازفان بأرواحهما وينتشلان طفلًا هوى بخزان صرف صحي برفحاء

وتابع: عاد ابني المرافق له مسرعًا إلى المنزل، وأبلغ والدته بما حدث، فحضرت إلى الموقع، وإذا بطفلها قد اختفى بجوف الخزان، فأصيبت بحالة هستيرية وفزع كبير، وأخذت تطلب النجدة.. ولحسن الحظ كان هناك مقيم مصري وآخر سوري يتواجدان بالقرب منها، وتجاوبًا مع صرخاتها، وقررا المجازفة بأرواحهما والنزول إلى خزان الصرف الصحي وانتشال الطفل، قبل أن تُزهق المياه الملوثة روحه البريئة.