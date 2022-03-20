مصر تدين الهجمات الإرهابية الحوثية ضد المملكة وتصفها بـ "الدنيئة"

وأكدت أن الهجمات الجبانة التي كان آخرها استهداف عددٍ من المنشآت الاقتصادية والمدنية، فجر اليوم ٢٠ مارس الجاري، بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، مما تسبّب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات، غير مقبولة، وتستدعي أشد عبارات الإدانة.