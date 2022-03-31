"مصيف الطائف" بلا إنارة والحل حائر بين "الكهرباء" و"الأمانة"

جدّد أهالي مخطط المصيف بالطائف مطالبهم المتمثلة في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم؛ لافتين إلى أنهم يقبعون في الظلام منذ نشأة المخطط قبل نحو 14 عامًا ولكن دون جدوى.
وأشار الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مخطط المصيف بالطائف يفتقر للكهرباء منذ سنوات طويلة، فيما تتحجج الشركة السعودية للكهرباء بضرورة سفلتة المخطط وهو الآخر مشكلة تعتريهم رغم وعود أمانة محافظة الطائف طيلة السنوات الماضية، ولكن دون حلول تُذكر، سوى القيام بردم بعض أجزاء من شوارع ثم ما تلبث الشركة المقاولة مغادرة المكان دون رجعة.
ولفت المتضررون إلى أن شكواهم المتمثلة في سفلتة شوارع المخطط، على مكاتب مسؤولي أمانة الطائف، في إشارة إلى أن مشوار الحصول على خدمة الكهرباء قد يطول لسنوات ما لم تنفذ الأمانة السفلتة بأسرع وقت ممكن، حتى يتمكنوا من إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم.
وطلب الشاكون من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ ضرورة الوقوف على شكواهم في أسرع وقت، ومحاسبة المتسببين في تأخر إيصال الخدمات لمنازلهم.