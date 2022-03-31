"مصيف الطائف" بلا إنارة والحل حائر بين "الكهرباء" و"الأمانة"

وأشار الأهالي، في شكوى تلقتها "سبق"، إلى أن مخطط المصيف بالطائف يفتقر للكهرباء منذ سنوات طويلة، فيما تتحجج الشركة السعودية للكهرباء بضرورة سفلتة المخطط وهو الآخر مشكلة تعتريهم رغم وعود أمانة محافظة الطائف طيلة السنوات الماضية، ولكن دون حلول تُذكر، سوى القيام بردم بعض أجزاء من شوارع ثم ما تلبث الشركة المقاولة مغادرة المكان دون رجعة.