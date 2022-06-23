مضامين جولة ولي العهد يؤطرها "الدوسري": فارقة وهذا أكثر ما يميزها

وأكمل: "وفي عمّان استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أخاه الأمير محمد بن سلمان، وعقد العاهل الأردني وولي العهد، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق مصالحهما المشتركة، وثمّن الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، الجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين، وأكدا أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري".