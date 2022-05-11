﻿مضى عليه 50 يومًا.. "العسيري" يختفي من أحد أحياء مكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن منصور علي العسيري، الذي اختفى نهاية شعبان الماضي، أي قبل نحو 50 يومًا، من حي الحسينية بمكة المكرمة، مساعدتها في البحث عنه، وأوضحت أنها لم تترك مكانًا إلا بحث أفرادها فيه عنه في سبيل العثور عليه، بما فيها المستشفيات، ولكن دون جدوى.