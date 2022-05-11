﻿مضى عليه 50 يومًا.. "العسيري" يختفي من أحد أحياء مكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن منصور علي العسيري، الذي اختفى نهاية شعبان الماضي، أي قبل نحو 50 يومًا، من حي الحسينية بمكة المكرمة، مساعدتها في البحث عنه، وأوضحت أنها لم تترك مكانًا إلا بحث أفرادها فيه عنه في سبيل العثور عليه، بما فيها المستشفيات، ولكن دون جدوى.
وتفصيلاً، قالت الأسرة لـ"سبق" إنه خرج من المنزل في 22 شعبان الماضي، وكان ذلك يوم الجمعة. مبينة أنه يعاني الزهايمر، وعمره يتجاوز الستين عامًا، وكان يرتدي ثوبًا أزرق.
وبيَّنت الأسرة أنه سبق أن اختفى، وتم العثور عليه. موضحة أنها تقدمت ببلاغ للجهات المعنية في مكة، وقالت: كلنا أمل بأن يتم العثور عليه، خاصة أنه كبير في السن، ويعاني الأمراض؛ ويحتاج إلى رعاية. مشيرة إلى أنه لا يحمل أي إثبات عند خروجه من المنزل، ولا وسيلة اتصال.