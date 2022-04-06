"مطارات الرياض" تُطلق منصتها الرقمية المتطورة لإدارة العمليات بمطار "خالد الدولي"

من جانبه أعرب محمد بن ساكت الشمري، مدير عام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مطارات الرياض، عن سعادته وفخره بإطلاق هذه المنصة التي جاءت ثمرة جهود حثيثة قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع شركة إيه دي بي سيف جيت.