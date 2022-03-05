مطارات تُغلَق وارتباك.. "عواصف رملية" تجتاح 6 دول والسعودية حاضرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، بمشاهِد تُوثق قوة العواصف الرملية التي ضربت العديد من الدول في شبه الجزيرة العربية، وتسببت في حالة من الإرباك الشديد والعديد من الحوادث، وإغلاق مؤقت لبعض المطارات وتعليق الرحلات الجوية نتيجة انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
واجتاحت العواصف الرملية 6 دول عربية؛ حيث انطلقت من الأردن وحملت ملايين الأطنان من الغبار للعراق والسعودية وبعض دول الخليج، وقد نتجت الموجة الغبارية الواسعة عن تأثر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام يوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، تزامنت مع وجود كتله هوائية أخرى أكثر حرارة جنوب شبه الجزيرة العربية؛ مما دفع برياح شمالية غربية قوية السرعة.
وبحسب "طقس العرب"، انطلقت موجة الغبار من الأردن وتحركت نحو العراق ومنطقتي الجوف والحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتعمقت بشكل إضافي داخل أراضيها لتصل بقوة إلى حائل والقصيم وعموم منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المملكة، كما أثرت العواصف الرملية بقوة على كل من الكويت وقطر والبحرين، مع رؤية أفقية لم تتجاوز الـ200م في بعض الأوقات.
وتناقل مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر لحظة انطلاق العاصفة الرملية من المناطق الحدودية بين الأردن والسعودية، ويُظهر المقطع كثافة الغبار العالية وانعدام الرؤية الأفقية داخل الأردن، والتوقف التام لحركة المركبات.