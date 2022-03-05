مطارات تُغلَق وارتباك.. "عواصف رملية" تجتاح 6 دول والسعودية حاضرة

وبحسب "طقس العرب"، انطلقت موجة الغبار من الأردن وتحركت نحو العراق ومنطقتي الجوف والحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتعمقت بشكل إضافي داخل أراضيها لتصل بقوة إلى حائل والقصيم وعموم منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المملكة، كما أثرت العواصف الرملية بقوة على كل من الكويت وقطر والبحرين، مع رؤية أفقية لم تتجاوز الـ200م في بعض الأوقات.