مطار الدمام يؤكد عودة الحالة التشغيلية لوضعها الطبيعي ويقدِّم اعتذاره للمسافرين

كما طالبت المسافرين بالحضور للمطار على الرحلات الدولية قبل ثلاث ساعات، وعلى الرحلات الداخلية قبل ساعتين من موعد الرحلة. وأكدت أنه يقتصر دخول صالة المطار على المسافرين فقط، وأن خدمة وراحة المسافرين أولوية قصوى لديها، وأنه سيكون هناك تواصل مع المسافرين من خلال قنواتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز يُرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.