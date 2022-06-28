"مطار المؤسس": خطط تشغيلية وكوادر بشرية لخدمة ضيوف الرحمن

وأولتْ شركة مطارات جدة، بجانب الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، اهتماماً كبيراً لتسهيل رحلة الحجاج من أنحاء العالم كافة، من خلال عدد من الخدمات، في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعمل غرفة العمليات المشتركة بالشركة على إدارة العمليـة التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود التي تقدّمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.